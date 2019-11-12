Названы полезные для сердца и сосудов специи

Специалисты в области диетологии назвали самые полезные для сердца и сосудов специи. Кроме того, медики рассказали о всех полезных свойствах часто используемых и редких приправ.

Итак, эксперты выделили чеснок. Он является природным антибиотиком, снижает артериальное давление и уровень «плохого» холестерина. Кайенский перец поможет улучшить кровоток, расширит сосуды, а также укрепит их. Корица понижает кровяное давление и делает сосуды более прочными. Также полезными для здоровья сердца являются куркума и имбирь.

Гранаты помогут улучшить кровоток и снизить боль в мышцах. Медики считают, что очень полезным для сердца является лук, сообщают Дни24.