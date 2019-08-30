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Названы подходящие для Сибири автомобили

Автомобильные эксперты составили интересный рейтинг. В него специалисты включили машины, которые, по их мнению, будут верой и правдой служить на территории Сибири. Такие транспортные средства спокойно преодолеют бездорожье и помогут комфортно чувствовать себя в суровых сибирских условиях.

Во-первых, эксперты отметили Nissan X-Trail последней генерации, который легко расправляется с сугробами и порадует низким потреблением топлива. Для автоледи замечательным вариантом будет Suzuki SX-4, который очень практичен, надежен и прост, поможет высоким дорожным просветом. Если у вас большая семья, то специалисты рекомендуют рассматривать внедорожники Volvo семейства XC, которые дарят владельцам надежность и комфорт.

Также эксперты выделили «японца» Toyota FJ Cruiser, который «вооружен» широкими возможностями проходимости. И, наконец, специалисты похвалили Hummer, сообщают Дни24.

Фото: Драйв2

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