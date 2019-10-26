Названы первые признаки рака груди

Как правило, онкологические заболевания прогрессируют незаметно для человека. Однако, чтобы побороть рак, нужно обнаружить его появление на ранней стадии. Онкологи из Ростова пояснили, какие изменения в организме могут буть первыми маркерами развития рака груди.

Во-первых, стоит напрячься, если вы заметили уплотнения в молочной железе. Сюда же специалисты отнесли изменения формы и размера, изменение цвета кожного покрова груди. Также признаками рака могут служить асимметрия, втянутость сосков и выделения из них. Кроме того, на развитие онкологии в области груди может указать увеличение лимфатических узлов.

Нашли нечто подобное у себя? Следует без промедлений идти к медикам и проходить обследование, считают специалисты, сообщает Волгоградская правда.