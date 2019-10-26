Названы основные симптомы алкоголизма

Психиатр-нарколог перечислил те симптомы, которые говорят о развитии зависимости от алкоголя. В список вошли четыре показателя.

Во-первых, если человек здоров и выпил пару рюмок алкоголя, у него тяга к спиртному уменьшается. А вот у того, кто подвержен алкоголизму – наоборот. Во-вторых, организм алкоголика не воспринимает горячительные напитки как токсические. У больных алкоголизмом не наблюдается рвоты, а у здорового человека организм наоборот хочет скорее избавиться от спиртного.

В-третьих, об алкоголизме говорит желание опохмелиться после устроенного накануне «праздника». И, наконец, последний признак алкоголизма – постоянное желание купить что-то в винном отделе магазина. Здорового человека на покупки в этой части супермаркета тянет редко, сообщает Родной город.