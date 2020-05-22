Названы опасные с точки зрения отмывания денег во время пандемии сферы

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Производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, благотворительная деятельность ― сферы, которые могут оказаться опасными с точки зрения отмывания денег во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге и крупнейших банках России.

В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритезировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Отмечается, что в условиях пандемии возрастают риски использования схем незаконного обналичивания.

Согласно докладу международной Группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег FATF, преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, а также выдают себя за благотворительные организации

В Промсвязьбанке рекомендовали более пристально оценивать операции по возврату средств на счета потребителей за непредоставленные услуги — под этим видом злоумышленники активизируют деятельность по обналичиванию.

В «Тинькофф» сообщили «Известиям», что одна из сфер, которая сейчас требует повышенного контроля — это мошеннический бизнес в интернете. В банке пояснили, что многие сидят в изоляции, в том числе люди, которые раньше не пользовались интернетом и ничего не покупали онлайн.

Партнер юридической̆ фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов отметил, что финансовые организации неминуемо повысят контроль за некоторыми сферами, что приведет к росту блокировок операций и счетов, запросам документов и отключению доступа к системам онлайн-банка.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания