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Названы ноутбуки, которые чаще всего попадают в ремонт

Названы ноутбуки, которые жители Москвы чаще всего отдают в ремонтные мастерские. Самые ненадежные устройства назвали сотрудники сервиса ремонта цифровых устройств «Чудо техники».

Эксперты заявили, что чаще других ремонтировать приходится ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%). Однако отмечается, что такой наплыв вызван не низким качеством техники, а тем, что перечисленные выше бренды очень популярны среди пользователей. Кроме того, в рейтинг специалисты добавили портативные комппьютеры фирм Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).

Первое место по частоте поломок занимают выходящие из строя жесткие диски (21%), затем следуют материнские платы (17%), замыкает ТОП-3 экран (16%), далее идет клавиатура (12%). Сервисмены призывают владельцев ноутбуком своевременно диагностировать свое устройство, чистить его от грязи, а также следить за температурой, сообщает РЕН ТВ.

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