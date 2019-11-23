Названы лучшие смартфоны для игр

Сотрудники компании China Mobile провели исследование и выяснили, насколько хорошо 10 популярных смартфонов подходят для игр. Тестам подвергались iPhone 11 Pro Max, и Huawei Mate 30 Pro, и Xiaomi Mi 9 Pro 5G.

По итогам проверок первым стал топовый аппарат от Huawei. Вторую строчку занял Nubia Red Devil 3S. Замкнул ТОП-3 iPhone 11 Pro Max. В пятерку вместе с лидерами попали Oppo Reno Ace и Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Далее располагаются OnePlus 7T Pro, Vivo IQOO Pro, Black Shark 2 Pro, Asus ROG Phone 2 и Samsung Galaxy Note 10+ 5G.

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Параметрами для отбора смартфонов стали производительность устройств и FPS в играх, плавность картинки, скорость загрузки, время отклика, уровень нагрева, время работы аккумулятора, а также качество звука и картинки, сообщает Ферра.