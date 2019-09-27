Названы имена, которые приносят богатство

Сотрудники магазина элитной детской одежды HushHush составили список имён, обладатели которых становятся богаты. Об этом со ссылкой на Sunday Times сообщает РЕН ТВ.



Авторы своеобразного рейтинга использовали внутреннюю информацию магазина о клиентах, также был проанализирован список тысячи самых богатых людей в Британии.



Выяснилось, что среди миллионеров много людей с мужскими именами Дэвид, Билл, Джон, Том, Вонг, Майкл, Мохаммед, Чарльз, Роберт и Джим, с женскими – Ким, Джудит, Мэри, Анна, София, Элизабет, Джудит, Кирстен, Маккензи и Эбигейл.



Список был составлен не просто так. Владелец HushHush Аарон Харпин заявил, что таким образом они хотят помочь родителям выбрать для детей лучшую жизнь. Кстати, имени Аарон в списке нет.

