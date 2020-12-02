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Названы главные предвестники инфаркта, которые легко не заметить

Никита Брыкин

Британские медики рассказали, что сердечный приступ часто сопровождается отдающей в руку болью, головокружением, повышенным потоотделением, затрудненным дыханием, тошнотой, тревожностью и даже кашлем. Об этом пишет газета Express.

Как правило, представление о симптомах инфаркта у людей ограничивается сильной болью в груди, но в большинстве случаев признаков приступа намного больше и все они могут быть незначительными на первый взгляд.

В некоторых случаях боли в груди может вообще не быть, особенно у женщин, пожилых людей и людей, страдающих диабетом, подчеркнули специалисты.

Чтобы снизить риск инфаркта, следует включить в рацион больше овощей и фруктов, а также заниматься спортом.

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