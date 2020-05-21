Названы дни проведения ЕГЭ по всем предметам

Стало известно, в какие дни будет проходить Единфый госэкзамен по различным предметам. Информацию об этом предоставила пресс-служба Рособрнадзора.
29 июня будут сдаваться география, литература, информатика. Русский язык будут сдавать 2 и 3 июля. Экзамен по математике проведут 6 июля.
Историю и физику школьники сдадут 9 июля. ЕГЭ по обществознанию и химии будет проходить 13 июля. Госэкзамен по биологии будет проходить 16 июля, а иностранные языки проведут 16, 18 и 20 июля.
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