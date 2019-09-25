Названы четыре простых продукта, влияющие на продолжительность жизни

Специалисты назвали четыре продукта, которые могут повлиять на продолжительность жизни человека. Об этом со ссылкой на Medicalxpress.com пишет «Российская газета».



Употребление этих продуктов, а также регулярная физическая активность нормализуют артериальное давление, что в свою очередь снижает риск возникновения инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и других опасных для жизни состояний.



В частности, получать необходимый для организма кальций можно регулярно употребляя такие продукту, как качественное молоко или йогурт. Измельчённые семена льна могут стать источником омега-3 жирных кислот. Кстати, их можно добавлять в тот же йогурт. Ну или в кашу. В день достаточно употребялять две столовые ложки семян.



Также не стоит забывать об употреблении в пищу чеснока. Кроме того, необходимо пить травяные чаи. Их состав необходимо обсудить с врачом.

