Названы авто, которые можно купить по льготным кредитам

Государственные программы для поддержки российского авторынка снова заработали в 2020 году. Речь идет о программах «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Уточняется, что выгодные предложения существуют на Renault Logan, Sandero, кросс-седан Logan Stepway, а также кроссовер Sandero Stepway с передним приводом и в версии City. Эти машины можно купить в любой комплектации. Также льготы распространяются на «корейца» Hyundai Solaris.

Кроме того, что на льготных условиях можно купить все модели тольяттинского АвтоВАЗа, а также внедорожники марки УАЗ, сообщает 32cars.