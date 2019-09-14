Названы 6 привычек, которые помогут сжечь жир

Диетологи из-за границы утверждают, что можно приучить организм после достижения отметки в 40 лет не набирать жир, а пользоваться им для выработки энергии. Для этого нужно завести полезные привычки, сообщает РГ.

Во-первых, необходимо в сутки спать как минимум 7 часов. При этом все электронные девайсы и свет надо выключать. Во-вторых, нужно кушать есть шпинат, капусту, сладкий перец. Делать это надо постоянно. В-третьих, не стоит переставать употреблять жирные продукты (авокадо, орехи, несоленые семечки и оливковое масло). Наоборот стоит прекратить употребление обработанных сахаров, рафинированных углеводов и спиртного.

Кроме того, избавиться от лишнего веса помогает интервальное питание. Такой вид насыщения подразумевает получение дневной нормы калорий за 8 часов. В остальные часы организм должен усваивать полученные вещества, перерабатывать их, сжигать жиры. Правило №6 – постоянные физнагрузки (здесь имеется в виду бег или быстрая ходьба).