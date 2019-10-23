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Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины

Сотрудники издания «АвтоВзгляд» перечислили 5 вариантов проверки двигателя машины перед покупкой. Данные советы помогут автомобилистам при приобретении подержанного авто.

Сперва эксперты советуют провести осмотр подкапотного пространства. Не должно быть грязи, подтеков масла. Во-вторых, стоит обязательно смотреть на состояние моторного масла. Оно должно быть как можно чище. Также незапачканной изнутри должна быть и крышечка маслозаливной горловины. Если есть стружка – мотор уже износился, если эмульсия кремового цвета – повреждена головка блока цилиндров или прокладки ГБЦ. Третий совет: надо смотреть на цвет выхлопа. Если дым из трубы после прогрева непрозрачный, значит, есть проблемы с оборудованием.

Предпоследний способ проверить машину – найти прогар в выхлопной системе. И, наконец, самый верный вариант – прокатиться на машине, сообщают Автоновости дня.

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