Названы 5 самых дешевых внедорожников в РФ в сентябре

Сотрудники портала CarsWeek перечислили самые дешевые внедорожники на российском рынке в сентябре текущего года. В рейтинг вошли пять машин.

Первую строчку как и обычно заняла Нива 4×4, которую можно купить за 523 900 рублей. Вторым стал «китаец» Chery Tiggo 2. Он обойдется покупателю минимум в 673 000 рублей. Замыкает ТОП-3 Chevrolet Niva, для покупки которой будет достаточно накоптить 680 000 рублей. Для бизнесменов и компаний, которые работают в сферах сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства, действует скидка в 35 тысяч рублей до конца текущего месяца.

Четвертое и пятое место досталось Lifan X50 (от 689 900 руб.) из Поднебесной и французскому Renault Duster (от 719 000 руб.), сообщают Автоновости дня.