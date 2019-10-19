Названы 3 лучших полноприводных универсала за 1 млн рублей

Автоэксперты отмечают, что полноприводный универсал может легко заменить паркетник, при этом он будет более вместительным и порадует комфортабельностью. Сотрудники издания «Автоновости дня» вместе с экспертами подержанного рынка автомашин назвали тройку самых классных универсалов с приводом на все колеса. В рейтинг попали транспортные средства. чья цена не превышает 1 миллион рублей.

На первую строчку была поставлена Skoda Octavia Scout. Выбирая авто за миллион, вы можете себе позволить данную модель третьей генерации с мотором в 1.8 литра на 180 «лошадей» и роботизированной коробкой DSG. Вторым назван «японец» Subaru Outback четвертого поколения. Его можно приобрести за 800 тысяч, если попадется хороший экземпляр. Машина порадует 2.5-литровым мотором на 170 л.с. в паре с агрегатом трудится вариатор.

Замыкает ТОП-3 немецкий Audi A6 Allroad. Этот комфортабельный универсал можно найти за 750 тысяч минимум. Он будет второй генерации, а гамма моторов будет более широкой, чем у конкурентов. Наиболее частыми на рынке являются бензиновый движок объемом в 3.0 литра. Он выдает 290 лошадиных сил. Подобный по объему турбированный дизель сможет порадовать 240 силами. В паре с моторами трудится АКПП, сообщают Автоновости дня.