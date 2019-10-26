Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тысяч

Сотрудники агентства «Автоновости дня» вместе со специалистами по подержанным автомобилям составили рейтинг легковых машин иностранного производства, цена которых не превышает 300 000 рублей. В список вошли три модели.

Во-первых, специалисты выделили Opel Vectra (тон чаще всего попадается на рынке в кузове седан). В России можно найти такую машину с двигателями объемом в 1.8 и 2.2 литра. Их отдача будет составлять 120 и 150 «лошадок» соответственно. «Немец» порадует просторным салоном и качественным исполнением. Во-вторых, эксперты отметили внедорожник Suzuki Grand Vitara. Он надежный, полноприводный и не очень дорогой. Рекомендуется выбрать первую генерацию машины, чтобы уложиться в 300 тысяч и найти хороший экземпляр. Чаще всего в России встречаются 1.6- и 2.0-литровые движки на «Витарах». Также в рейтинг была включена японская Mazda 3. За 300 тысяч можно отыскать вполне хорошо сохранившуюся машину второй генерации. Она порадует надежностью, технологичной «начинкой» и хорошей управляемостью. Самые распространенные двигатели – 105-сильный 1.6-литровый, а также 140-сильный 2.0-литровый моторы.

Отмечается, что вышеперечисленные машины весьма неприхотливы. Кроме того, они не будут напрягать владельцев большим расходом топлива, сообщают Автоновости дня.