Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, является полиорганная недостаточность. Об этом заявил отоларинголог Владимир Зайцев, пишет РИА Новости.
Специалист отметил, что вирус ослабляет иммунитет, в результате чего у пациента могут развиться бронхолегочные заболевания. Отмечается, что это может произойти даже с теми, кто ранее ими не страдал.
Отмечается, что при COVID-19 идет поражение практически всех этажей дыхательной системы.
Зайцев заключил, что коронавирус провоцировать острые состояния панкреатита и сердечной недостаточности.
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