Названо идеальное место жительства в РФ

Аналитики «Авито Недвижимость» провели всероссийский опрос и выяснили, какое место является идеальным для жительства по мнению россиян. Оказалось, что свыше 50% респондентов считают идеальным местом проживания спальный район города.

Во время проведения исследования специалисты спросили у жителей России о том, какая среда для них является самой комфортной. 51% респондентов ответил, что таким местом является «спальный район с развитой инфраструктурой». 25% заявили, что желают жить в центре города. 19% ответили, что считают идеальным местом жительства жилье за городом, в месте с хорошей транспортной доступностью. 4% респондентов выступили за проживание в сельской местности.

Отмечается, что мужчины при опросе в основном больше склонялись к жизни за пределами города. Кроме того, замечено, что люди в возрасте 56 лет и старше выступали за жизнь в пригородном доме, сообщает Рамблер.