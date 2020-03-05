Названа вероятная причина взрыва в воинской части под Мурманском

В среду, 4 марта, в ходе плановых занятий по боевой подготовке на военном полигоне в Мурманской области произошел взрыв. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В результате случившегося несколько военнослужащих-контрактников получили травмы. Предварительной причиной случившегося называют грубое нарушение техники безопасности.

Известно, что пострадали шесть человек. Их доставили в медучреждение в Северодвинск. По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: severomorsk.life