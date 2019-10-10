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Названа стоимость проезда по платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург

Стоимость проезда по новой платной трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург будет составлять для легкового автомобиля около 2 тысяч рублей. Об этом во время Всемирного дорожного конгресса в Абу-Даби рассказал заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. 

По данным сайта Минтранса РФ, стоимость проезда по платной трассе Алафинов сравнил со стоимостью 7 чашек капучино, отметив при этом, что 670 километров между двумя столицами можно будет проехать за 7 часов, вместо теперешних 10. 

Также замминистра рассказал, что строительство дороги Москва – Санкт-Петербург находится на завершающей стадии. 

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