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Названа стоимость новой Toyota Corolla 2020 года

Сотрудники сайта «ЦенаАвто» проанализировали ценовые ведомости на новые машины в РФ и выяснили интересный факт. Седан Toyota Corolla 2020 года подорожал на 36-42 тысячи рублей.

Самая простая версия японской иномарки, носящая названия «Стандарт», стоит отныне 1,214 миллиона рублей. В такой комплектации машина получила 1.6-литровый двигатель, который выдает 122 лошадиные силы. Вместе с ним работает МКПП.

Более продвинутая комплектация «Классик» получила такой же мотор, пару которому составляет АКПП. За данное исполнение придется выложить 1,359 миллиона рублей. Флагманский вариант «Престиж Safety» стоит теперь 1,736 миллиона рублей, сообщает 32cars.

Фото: Автоиндустрия

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