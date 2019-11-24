Названа смертельно опасная доза кофе

Сотрудники южно-австралийского университета установили, какое количество кое можно употреблять в день, не причиняя вреда сердцу и сосудам. Научное изыскание экспертов было опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи проанализировали информацию о примерно 350 000 человек, возраст которых составил 37-73 года. Специалисты рассматривали привычки и состояние здоровья «респондентов», выяснив, что те, кто выпивал в день 6 и более чашек кофе, ускорили риск возникновения сердечно-сосудистых недугов на 22%.

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Почему так происходит? Ученые пояснили: кофеин повышает артериальное давление, следовательно, возрастает и нагрузка на сердце. В итоге растет возможность проявления инфаркта и инсульта, сообщает Ферра.ру.