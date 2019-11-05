Названа причина смерти Юлии Розовой, найденной мертвой в лесу

4 ноября в лесу Нижнего Новгорода была обнаружена мертвой 21-летняя Юлия Розова. «Нижегородской правде» стало известно, почему умерла девушка.

Согласно данным источника в полиции, Юлия скончалась от переохлаждения (гипотермии). Такой вывод помогли сделать результаты экспертизы. При этом ран, которые бы намекали на криминальный характер смерти, не найдено.

Напомним, что Юлия Розова пропала 30 октября. Поиски девушки длились 5 дней. Они завершились печально: 21-летнюю нижегородку нашли мертвой на территории леса.

Фото: vk/beszenznn