Названа причина, почему Ефремов сел пьяным за руль

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Адвокат Эльман Пашаев объяснил, почему его подзащитный – актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, – сел пьяным за руль. Об этом пишет издание «Собеседник».

Юрист рассказал, что в день аварии был православный праздник, поэтому Ефремов употребил спиртное. Кроме того, актеру позвонил друг, который сообщил, что его мать и жена попали в больницу. При этом приятель попросил артиста съездить в медучреждение, чтобы проведать его родственников.

«Михаил выпил, но сел за руль, чтобы выручить друга. Уверяю вас, это очень добросовестный человек, он не будет как-то выкручиваться, что-то придумывать, чтобы избежать наказания», — заключил Пашаев.

Также адвокат развеял слухи о том, что Ефремов якобы выпил из-за признания дочери Анны Марии в нетрадиционной ориентации.