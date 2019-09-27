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Названа опасность чайных пакетиков

Учёные из Университета Макгилла в Канаде выяснили, чем может быть опасно использование обычных чайных пакетиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи проверили пакетики от 4 разных видов фруктового чая, из которых предварительно высыпали заварку. Затем их поместили на 5 минут в нагретую до 95 градусов воду. Выяснилось, что при таких условиях в приготовленном напитке может оказаться около 11,6 миллиарда микрочастиц и 3,1 миллиарда наночастиц пластика.

Такое количество пластика значительно превышает то, что появляется в других напитках, в том числе и в воде из пластиковых бутылок. При этом изначально наночастицы пластика не содержались в чайных пакетиках, а появились только под воздействием горячей воды. 

Также учёные выяснили, что эти частицы нарушают процесс развития у помещённых в воду планктонных ракообразных, а вот о том, влияют ли они на здоровье человека, пока ничего не известно. 

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