На главную Новости мира Назван ТОП-5 автоатрибутов, которые вскоре уйдут из обихода водителей
Новости мираОбщество

Назван ТОП-5 автоатрибутов, которые вскоре уйдут из обихода водителей

Автомобильные эксперты назвали пятерку атрибутов в авто, которые в скором времени станут ненужными и покинут водительский обиход.

На первую строчку специалисты поставили автомагнитолу. Ее уже скоро будет не найти в салоне машины, потому что на ее место ставится более продвинутая мультимедиа-система. Второе место за механическими стеклоподъемниками: их уже давно заменили на электростеклоподъемники. ТОП-3 замыкает ключ зажигания, которые уже в наши дни зачастую меняют на портативные устройства или кнопки в салоне авто.

Также эксперты считают, что на смену аналоговым кнопкам на панелях управления придут цифровые. Зеркала заднего вида также вскоре уйдут в небытие, вместо них будут действовать видеокамеры, которые станут транслировать на экране вид сзади, сообщает picsnews.net.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Под Орлом столкнулись «Приора» и бетономешалка: есть погибший

Открытый люк стал причиной массового ДТП с пострадавшими в Твери

Два человека погибли в ДТП в Новороссийске