Назван ТОП-5 автоатрибутов, которые вскоре уйдут из обихода водителей

Автомобильные эксперты назвали пятерку атрибутов в авто, которые в скором времени станут ненужными и покинут водительский обиход.

На первую строчку специалисты поставили автомагнитолу. Ее уже скоро будет не найти в салоне машины, потому что на ее место ставится более продвинутая мультимедиа-система. Второе место за механическими стеклоподъемниками: их уже давно заменили на электростеклоподъемники. ТОП-3 замыкает ключ зажигания, которые уже в наши дни зачастую меняют на портативные устройства или кнопки в салоне авто.

Также эксперты считают, что на смену аналоговым кнопкам на панелях управления придут цифровые. Зеркала заднего вида также вскоре уйдут в небытие, вместо них будут действовать видеокамеры, которые станут транслировать на экране вид сзади, сообщает picsnews.net.