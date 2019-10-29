Назван самый вредный продукт питания

Ученые из Оксфорда и Миннесоты провели исследование и рассказали, какая пища отличается самым неблагоприятным влиянием на экологию и при этом повышает риск преждевременной смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Выяснилось, что красное мясо больше всего увеличивает риск смерти, но при этом его производство хуже всего влияет и на окружающую среду (73 единицы на порцию по индексу AREI).

Средние показатели характерны для рыбы, птицы и молочных продуктов. Эксперты советуют вместо мяса добавить в рацион злаки, фрукты, овощи, орехи, а также рыбу.