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Назван самый вредный продукт питания

Ученые из Оксфорда и Миннесоты провели исследование и рассказали, какая пища отличается самым неблагоприятным влиянием на экологию и при этом повышает риск преждевременной смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Выяснилось, что красное мясо больше всего увеличивает риск смерти, но при этом его производство хуже всего влияет и на окружающую среду (73 единицы на порцию по индексу AREI).

Средние показатели характерны для рыбы, птицы и молочных продуктов. Эксперты советуют вместо мяса добавить в рацион злаки, фрукты, овощи, орехи, а также рыбу.

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