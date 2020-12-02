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Назван самый опасный день для больных COVID-19

Никита Брыкин

Особое внимание при коронавирусе нужно обратить на 9-10 день, когда появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром.

Об этом в беседе с порталом lb.ua рассказал врач Андрей Пеньков.

Специалист подчеркнул, что на второй неделе у пациента могут возникать новые иммунологические изменения в крови и наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.

Пеньков уточнил, что после второй недели COVID-19 начинается цитокиновый шторм. Именно поэтому в это время многим пациентам требуется госпитализация.

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