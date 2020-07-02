Назван размер семейного дохода для «нормальной жизни» в России

- Advertisement -

Согласно исследованию холдинга «Ромир», в среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что 22 процента опрошенных устроил семейный бюджет от 60 до 90 тысяч рублей и более 120 тысяч рублей в месяц. При этом 21 процентов респондентов назвали желаемый доход 90–120 тысяч рублей.

На менее чем 20 тысяч рублей в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь два процента опрошенных. Для 18 процентов участников опроса достаточным оказался бюджет в 45–60 тысяч рублей. Лишь четыре процента готовы жить с доходом от 20 до 30 тысяч рублей.

Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения.