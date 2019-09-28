Назван неожиданный способ противодействия появлению рака

Британские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.

По мнению экспертов, старение тканей может препятствовать пролиферации — разрастанию ткани организма путем деления. Таким образом, в очень преклонном возрасте заболеваемость раком снижается.

При этом с возрастом мутации накапливаются, являясь основным двигателем рака. Специалисты подчеркивают сложную взаимосвязь между старением и раком. Чтобы понять этот механизм, необходима дальнейшая работа, пишет РГ.

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