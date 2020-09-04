Назван настоящий отец ребенка родившей в 13 лет школьницы

Отцом ребенка, которого родила 13-летняя красноярская школьница, оказался 15-летний подросток. Об этом пишет «КП» со ссылкой на источник.

Утверждается, что результаты экспертизы почти «со стопроцентной точностью» подтвердили отцовство старшеклассника.

Сообщается, что ранее девочка обвинила его в изнасиловании. Сначала парень признал свою вину, но позже отказался от своих показаний. Изначально школьница утверждала, что отцом ребенка является ее десятилетний друг.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

История с 13-летней девочкой, которая забеременела и родила дочь, прогремела на всю страну.