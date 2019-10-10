Назначена дата возможной презентации нового 5G смартфона от Google

Компания Google уже перешла к тестированию новых смартфонов с поддержкой доступа к высокоскоростному интернету в сетях 5G. Официальная презентация может состояться уже 15 октября.

Новинка от Google станет серьёзной конкуренцией для смартфонов Apple, Samsung, Huawei и других производителей. На эту дату Google также запланировал представить Pixel 4 и Pixel 4 XL, а также смарт-часы.

В текущем году Google планирует вдвое увеличить объём продаж смартфонов по отношению к прошлому году. То есть реализовать на мировом рынке более 10 млн гаджетов.

Испытания смартфона с поддержкой сетей связи пятого поколения проходят в Китае. В связи с конфликтными отношениями КНР и США, вся продукция для американского рынка будет произведена за пределами китайской республики. Google рассматривает возможность сотрудничества с вьетнамскими фабриками.

Не исключено, что дата выхода нового смартфона будет отложена до весны 2020 года. Однако при этом обогнать Apple уже не будет возможным.