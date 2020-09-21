НАТО увеличило активность у границ России

Военная активность НАТО у российских границ резко увеличилась, что может привести к опасности дальнейшего обострения ситуации, заявили в Министерстве обороны РФ.

Так, в сентябре американские бомбардировщики впервые имитировали удары крылатыми ракетами по России над Черным морем, а количество разведывательных полетов авиации альянса у берегов Крыма увеличилось на 61% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, присутствие в регионе боевых кораблей блока увеличилось на треть. Сейчас в акватории Черного моря находятся четыре боевых корабля НАТО, включая ракетный эсминец США «Франклин Рузвельт», в то время как между американским кораблем и побережьем расположен фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен». Также наготове сторожевой корабль «Пытливый» и ракетный катер «Ивановец».

— Сопровождение американских кораблей в Черном море для предотвращения возможных провокаций — давняя практика. Во времена СССР НАТО регулярно прощупывало боеготовность ЧФ. Поэтому рядом с их кораблями постоянно дежурили наши, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

По словам источников «Известий», действия США в последнее время открыто демонстративны, однако не выглядят большой угрозой с военной точки зрения. Российские ВКС имеют все средства для парирования действий любых масштабов,однако агрессивность американских военных вызывают тревогу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Пограничный синдром: у берегов России резко выросла активность НАТО.