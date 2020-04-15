Нассим Талеб станет хедлайнером глобального онлайн-форума

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17–18 апреля пройдет трансляция цифрового аналога Synergy Global Forum – Synergy Online Forum. Основными темами мероприятия станут глобальное изменение мира, новые возможности для разных отраслей бизнеса, а также трансформация жизни и поведения людей. Ожидается, что онлайн-форум соберет порядка 100 тысяч участников со всей России и стран СНГ.

Всего на форуме в течение двух дней на десяти онлайн-сценах выступят более 200 экспертов, лидеров рынка, собственников и топ-менеджеров таких компаний, как «Мегафон», Okko, Hoff, «Росинтер Ресторантс Холдинг», goods.ru, Rambler&Co, AZIMUT Hotels, «ТехноНИКОЛЬ», «Утконос», «Битрикс», HeadHunter, Henderson и многих других. Хедлайнером выступит знаменитый эксперт, философ, автор экономического бестселлера и теории «черных лебедей» Нассим Талеб.

Школа Бизнеса «Синергия» в период самоизоляции людей в большинстве стран мира проведет Synergy Global Forum в онлайн-формате. За пять лет организации самого крупного образовательного события мира его гостями выступили такие всемирно известные спикеры, как Арнольд Шварценеггер, Ричард Брэнсон, Рэй Курцвейл, Саймон Синек, Ник Вуйчич, Майкл Портер, Ицхак Адизес, Малкольм Гладуэлл, Оливер Стоун, Кетс де Вриес и многие другие. Площадками форума становились крупнейшие по вместительности российские концертные и спортивные комплексы — «Крокус Сити Холл», «Олимпийский» и «Газпром Арена».

Для Школы Бизнеса «Синергия» организация и проведение мероприятия такого масштаба в онлайн — это вызов, шанс продемонстрировать собственную модель адаптивной стратегии в период разгара пандемии и мирового экономического кризиса, а также возможность собрать более 100 тысяч участников со всей России и стран СНГ у мониторов компьютеров и гаджетов, чтобы услышать мнения ведущих мировых и российских спикеров в рамках ключевой темы Synergy Online Forum «Наш новый мир».

Хедлайнер Synergy Online Forum Нассим Талеб расскажет о влиянии непредсказуемых событий на глобальные мировые процессы. Ситуация, которая на сегодня развернулась в мире, дает нам основание задуматься над тем, каким этот мир станет после выхода из кризиса и завершения пандемии. Автор теории утверждает, что, несмотря на то, что есть вещи, которые невозможно предсказать, мы можем выстроить системы, которые позволят нам защитить себя.

«В своем бестселлере я объяснил, что «черные лебеди» непредсказуемы и, вместо того чтобы пытаться сфокусировать свое внимание на том, чтобы предсказать «черного лебедя», гораздо лучше было бы попробовать защитить себя. С момента возникновения моей теории прошло много лет, но люди так и не поняли суть этого феномена. Не

стоит концентрироваться на каких-то экстремальных событиях! Вместо этого нужно строить то, что позволит преодолевать эти события, а не противостоять им», — отмечает Нассим Талеб.

Программа форума предусматривает ряд панельных сессий, объединенных общей темой «Наш новый мир», по антикризисному управлению и экспертной аналитике в таких сегментах, как малый и средний бизнес, e-commerce, ресторанный бизнес, ритейл, индустрия развлечений, логистика, девелопмент, производство и медицина. Всего планируется десять параллельных сцен в рамках двухдневной прямой трансляции. Онлайн-формат позволит слушателям выбирать наиболее полезную информацию, подключаясь именно к тем темам и выступлениям, которые для них актуальны.

«Когда пандемия закончится, мир прежним не станет. Нас ждут глобальные изменения в мировой экономике, бизнесе, международных отношениях, социальной сфере и медицине. Мы переводим наш Synergy Global Forum в онлайн, чтобы поддержать представителей различных сегментов российского бизнеса, которые оказались под ударом, и с помощью экспертов и первых лиц российских компаний показать, что из любой ситуации можно найти выход», — комментирует исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

С экспертным мнением о том, что поможет вашему бизнесу здесь и сейчас и на какие направления стоит обратить внимание, выступят: генеральный директор War Room Mastermind Роланд Фрейзер; американский специалист в области культуры сервиса, автор книг и обучающих программ, мотивационный спикер, бизнесмен Джон Шоул; брокер, реальный «волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт; бизнесмен из топ-100 Forbes Евгений Черняк; сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент; генеральный директор Okko Яна Бардинцева; основатель и СЕО Henderson Рубен Арутюнян; генеральный директор goods.ru Соломон Кунин; управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян; генеральный директор компании «ТехноНИКОЛЬ» Владимир Марков и другие. Панель спикеров продолжает формироваться.

Подробности на сайте синергия.рф