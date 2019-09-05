В продажу поступил внедорожный ГАЗ Садко Next

Несколько дней назад во время автовыставки «Комтранс» был представлен внедорожный грузовик ГАЗ Садко Next. Теперь уже начата реализация наследника ГАЗ-66.

На данный момент автомобилистам предложена комплектация с однорядной кабиной и с колесной базой 3770 мм. Вместимость – 3 человека. Кресло водителя обустроено рессорами, анатомической поддержкой и регулировкой по весу. Садко может транспортировать грузы весом до 3000 кг, взять на буксир прицеп массой в 2,56 тонны, а также форсировать броды, глубина которых не превышает 1,2 метра. При этом дорожный просвет составляет 315 мм. Под капотом данного авто устанавливается дизельный ЯМЗ-534 на 149 лошадиных сил. В оснащение также входит раздаточная коробка part-time с электропневматическим приводом.

В 2020 году ожидается выпуск машины с двухрядной кабиной и колесной базой в 4515 мм. Такой Садко будет вмещать 7 человек. Стать обладателем нового внедорожного ГАЗ Садко Next можно, собрав 2 195 000 рублей, сообщает За рулем.

Фото: За рулем