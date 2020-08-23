Насильник выбросил школьницу в туалет на Кубани

Суд вынес приговор жителю Новокубанска, который изнасиловал и выбросил в туалет школьницу. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Школьница сообщила родственникам, что идет гулять с подругой. В гостях у ребенка было застолье, на котором был пьяный отчим ее сверстницы. Мужчина избил и изнасиловал ребенка. Подумав, что девочка мертва, преступник выбросил тело в выгребную яму туалета.

Спустя сутки полицейские нашли чудом выжившую 9-летнюю девочку в выгребной яме.

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Отметим, что суд приговорил насильника к 19 годам в колонии строгого режима. Его лишили на 15 лет права заниматься обучением, воспитанием и обслуживанием детских дошкольных учреждений.