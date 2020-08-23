Воскресенье, 23 августа, 2020
12.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Насильник выбросил школьницу в туалет на Кубани

Никита Брыкин

Суд вынес приговор жителю Новокубанска, который изнасиловал и выбросил в туалет школьницу. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Школьница сообщила родственникам, что идет гулять с подругой. В гостях у ребенка было застолье, на котором был пьяный отчим ее сверстницы. Мужчина избил и изнасиловал ребенка. Подумав, что девочка мертва, преступник выбросил тело в выгребную яму туалета.

Спустя сутки полицейские нашли чудом выжившую 9-летнюю девочку в выгребной яме.

Реклама

Отметим, что суд приговорил насильника к 19 годам в колонии строгого режима. Его лишили на 15 лет права заниматься обучением, воспитанием и обслуживанием детских дошкольных учреждений.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяПьяные женщины избили полицейских ногами на Алтае
Следующая статьяАктуальные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Касимовском районе прошёл автопробег в честь Дня флага России

Новости Рязани
В субботу, 22 августа, в день Государственного флага РФ, жители посёлка Гусь-Железный Касимовского района организовали автопробег.
Узнать больше

Упавшая бочка убила подсобного рабочего в Сасовском районе

Новости Рязани
В Сасовском районе после гибели подсобного рабочего завели уголовное дело по  ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении...
Узнать больше

Актуальные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства сообщила актуальные данные о распространении коронавируса в Рязанской области. На 08.30 воскресенья, 23 августа, в Рязани...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Касимовском районе прошёл автопробег в честь Дня флага России

Новости Рязани
В субботу, 22 августа, в день Государственного флага РФ, жители посёлка Гусь-Железный Касимовского района организовали автопробег.
Узнать больше

Рязанцы почти память погибших в Курской битве

Новости Рязани
21 августа в Рязани прошли памятные мероприятия в честь 77-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В этот день...
Узнать больше

Руководитель Дирекции благоустройства Рязани уволился после критики губернатора

Администрация
Андрей Шестопалов возглавлял ДБГ Рязани с конца апреля 2018 года.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Телемедицина: сделано в Рязани

Акценты
Главный врач ОКБ, кандидат в депутаты областной Думы Дмитрий Хубезов рассказал о возможностях рязанской медицины Цель «ЕДИНОЙ РОССИИ» –...
Узнать больше

Курс на экспорт

Акценты
Завершился 3-й деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Масштабное событие уже стало визитной карточкой региона. В этом году участие в...
Узнать больше

Валентина Комолова: Костюм – это не просто жакет, юбка, блузка, но и душа, и мысли, и чувства

Акценты
Припомните, когда вы в последний раз бывали в театре? Наверняка это было давно, ещё в «доковидные времена». Но к счастью, этот досадный...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+