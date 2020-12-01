Насильник пытал девушку в гараже, засовывая в нее металлические предметы

В СИЗО находится 35-летний житель деревни Кожемяки Брянской области, который совершил жуткое преступление, пишет портал «Kazan First».

Сообщается, что злоумышленник в день своего рождения в гараже изнасиловал и пытал 18-летнюю девушку. Садист несколько часов издевался над жертвой, после чего позвонил ее матери и сказал, что та может забрать дочь. Девушка скончалась в больнице.

Врачи обнаружили в ее теле гвозди, шурупы и гайки. По словам местных жителей, изверг держал в страхе всю деревню и на его счету уже есть несколько изнасилований.

Выяснилось, что домогательствам со стороны Владимира подвергалась сестра погибшей девушки.