Насильник оправдался, что случайно упал на жертву голым

В Великобритании продолжается разбирательство в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в изнасиловании спящей женщины.

Сообщается, что парень приютил жертву после застолья. С утра женщина удивилась, узнав, что на ней лежат хозяин дома. Она рассказала полицейским об изнасиловании.

Однако мужчина поспешил заявить, что не насиловал даму. По его словам, ночью он пошел голым в туалет, споткнулся и упал прямо на новую знакомую, после чего там и уснул. При этом британец признался, что у них был секс, однако отметил, что он не был его инициатором, пишет РЕН ТВ.