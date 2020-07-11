Насильник и убийца девочки на Сахалине может быть серийным маньяком

Ранее судимый житель Сахалина, которого подозревают в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки, может оказаться серийным маньяком. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ со ссылкой на СМИ.

Утверждается, что на странице мужчины в соцсетях нашли множество ссылок на кадры с изнасилованиями. Это может говорить о том, что девочка – далеко не первая жертва изверга.

Ранее сообщалось, что маленькая Вика пропала еще 6 июля, уйдя из дома в районе Ново-Александровск в Южно-Сахалинске. Ее тело нашли 10 июля в лесу в Холмском районе. Ребенок сел в микроавтобус к семейной паре. Приехав в глухое место, муж приказал жене выйти из машины. Испугавшаяся женщина послушала его. В итоге злоумышленник изнасиловал девочку, задушил ее пакетом, вынес из машины и бросил на берегу.

По данным следователей, к смерти ребенка причастна семейная пара без определенного места жительства — 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина. Их арестовали.