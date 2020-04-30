Нарушителей самоизоляции задержали со стрельбой в Москве

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В Москве сотрудникам ГИБДД пришлось открыть огонь во время погони за автомобилем, водитель которого не стал останавливаться для проверки электронного пропуска. Видео с места событий опубликовал телеканал «360».

Сообщается, что нарушитель попытался скрыться. Инспекторы начали преследовать машину, которая не раз нарушила ПДД. В ходе погони правоохранители выстрелили в воздух, а затем несколько раз выстрелили уже по самому авто.

В транспортном средстве находились водитель и пассажир — приезжие из ближнего зарубежья. На вопрос водителю, почему он отказался остановиться, он ответил: «Переводчика надо». Автомобиль с места задержания эвакуировали сотрудники полиции.

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