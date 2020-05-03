Нарушитель самоизоляции ударил полицейского и признал неправоту

Москвич, нарушивший режим самоизоляции, а также напавший на сотрудника полиции на улице Вешняковской, признал свою вину. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При этом он имеет судимость, поэтому ему грозит заключение под стражу.
Инцидент произошел 30 апреля. По версии следствия, страж порядка остановил для проверки документов 41-летнего мужчину. На опубликованном видео, как мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт, а затем наносит удар и пытается убежать.
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