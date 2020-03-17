Наркоман убил человека, протаранив его авто на светофоре

В Кемерове на Бульваре Строителей по вине водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения, произошла смертельная авария. Об этом пишет РЕН ТВ.

По предварительной версии, 16 марта 23-летний мужчина за рулем иномарки Audi протаранил стоящий на светофоре автомобиль. От удара его владелец скончался на месте. Кроме того, пострадала пассажирка легковушки, ее госпитализировали. Сначала автолюбитель скрылся с места случившегося, но затем вернулся.

Выяснилось, что виновник ДТП неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил ПДД. Детали уточняются.

Фото – РЕН ТВ