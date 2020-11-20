Написание итогового сочинения перенесено на 2021 год

Рособрнадзор перенёс сроки написания итогового сочинения в 11 классах.

Оно пройдёт не раньше 5 апреля 2021 года.

Перенос вызван уже «привычной» причиной с формулировкой « в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией».

Итоговое сочинение 11-классники должны были писать 2 декабря 2020 года.

Сочинение оценивается по системе зачёт –незачёт и является допуском к сдаче ЕГЭ.

Кроме того, внесены изменения в формат проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классов, которое должно пройти 10 февраля 2021 года.

Если эпидемиологическая обстановка останется напряжённой, то, возможно, собеседование пройдёт в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Дополнительными датами собеседования у 9-классников являются 10 марта и 17 мая 2021 года, — заявляет ТАСС.