Найдены скелетированные останки жертвы убийцы из BlaBlaCar

Убийца из BlaBlaCar, задержанный в конце 2018 года за громкую расправу над попутчицей, сознался в новом преступлении. Об этом стало известно газете «Московский Комсомолец».
Ранее 40-летнего жителя Серпухова Виталия Чикирева задержали после исчезновения ресторатора Ирины Ахматовой. Вскоре ее труп нашли в лесу.
Сообщается, что мужчина, который дожидается суда в СИЗО, в 2010 году принимал участие в еще одном убийстве женщины. Ее скелетированные останки были спрятаны в гаражном кооперативе в Протвино. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram