Найдены новые признаки COVID-19

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Ученые из КНР нашли новые признаки коронавируса у тех, кто болен им. Информация была опубликована 10 апреля в научном трактате.

Как сообщают специалисты, у некоторого числа заболевших были замечены невнятная речь и проблемы с координацией. Кроме того, эксперты напомнили об уже известных ранее симптомах COVID-19: высокой температуре, кашле, головной боли. Кроме того, у малой части заразившихся нашли потерю вкусовых ощущений и обоняния.

Участниками исследования китайских ученых стали 214 заболевших человек, проживающих в Ухане. Напомним, именно там зародилась пандемия.

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