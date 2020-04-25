Найдена избитая из-за несоблюдения социальной дистанции пенсионерка

В Москве была найдена пожилая женщина, на которую напали из-за несоблюдения социальной дистанции. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, поражающее своим цинизмом. На кадрах мужчина толкает в очереди в продуктовом магазине пенсионерку. Женщина упала, на нее посыпались продукты. При этом никто не вступился за бабушку и не помог ей подняться.
Оказалось, что москвичка, подвергшаяся нападению, – ветеран труда и инвалид III группы. Женщина жива, состояние ее здоровья выясняется. Полиция продолжает розыск чрезмерно активного блюстителя социальной дистанции.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram