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Находчивый парень напал на возлюбленную ради ее безопасности

Молодой человек придумал необычный способ отучить свою девушку ходить пешком домой в темное время суток. Об этом пишет Лента со ссылкой на Reddit.

Она не хотела ездить домой на общественном транспорте или такси, чтобы сэкономить. Возлюбленная наотрез отказывалась принимать деньги от парня. При этом девушка каждый день звонила автору поста по дороге домой и рассказывала, что ее пугает все.

Мужчина решил проучить свою подругу, дождался ее за углом в конце улицы и выпрыгнул на нее из темноты. Испугавшись, девушка выронила телефон. В итоге она сильно обиделась на парня.

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