Националисты заставили облиться зеленкой девочку

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Националисты вынудили 13-летнюю девочку облиться зеленкой. Это было сделано, чтобы наказать подростка за съемку видео, на котором ее друзья сорвали со здания флаг страны.

ЧП случилось на территории Запорожской области. Девочку заставили опуститься на колени и вылить на себя зеленку, сообщает РЕН ТВ.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором молодые люди рвут флаг Украины. За это на них завели уголовное дело. О заведении дела на националистов не сообщается.

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