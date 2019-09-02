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Начались продажи ASUS Chromebook C425

Компания ASUS начинает продажи устройства под названием Chromebook C425. С Начиная со второго сентября клиенты уже могут сделать предварительный заказ данного портативного компьютера.

Рассматривая приятные «фишки» ноутбука, стоит отметить улучшенный 14-дюймовый экран с высоким разрешением, откидывающуюся конструкцию и обновленный аккумулятор, который позволит компьютеру работать дольше. За работу гаджета отвечает чип Intel Core m3-8100Y. Он лучше, чем процессоры других фирм.

Размери «оперативки» равен 8 Гб, а встроенная память состоит из 64 Гб. Стандартная версия ноута обойдется покупателю в 500 долларов, сообщает Русаргумент.

Фото: Flickr

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